Виктория Мбоко — Анна Калинская: онлайн-трансляция матча третьего круга в Индиан-Уэллсе

В ночь с 8 на 9 марта на хардовых кортах турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) проходят матчи третьего круга, где 22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с 10-м номером мирового рейтинга Викторией Мбоко из Канады. Встреча начнётся в 6:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Калинской и Мбоко.

Счёт личных встреч — 2:0 в пользу Мбоко. В четвертьфинале Гонконга-2025 Калинская снялась, уступая 1:6, 1:3 — а во втором круге Аделаиды-2026 Виктория взяла верх со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (8:6), отыграв два матчбола.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.