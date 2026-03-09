Скидки
Виктория Мбоко — Анна Калинская: онлайн-трансляция матча третьего круга в Индиан-Уэллсе

Комментарии

В ночь с 8 на 9 марта на хардовых кортах турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) проходят матчи третьего круга, где 22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с 10-м номером мирового рейтинга Викторией Мбоко из Канады. Встреча начнётся в 6:00 мск.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 06:00 МСК
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Калинской и Мбоко.

Счёт личных встреч — 2:0 в пользу Мбоко. В четвертьфинале Гонконга-2025 Калинская снялась, уступая 1:6, 1:3 — а во втором круге Аделаиды-2026 Виктория взяла верх со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (8:6), отыграв два матчбола.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
