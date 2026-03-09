Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон — Лёнер Тьен, результат матча 9 марта 2026, счет 1:2, третий круг Мастерса в Индиан-Уэллсе

Бен Шелтон уступил 20-летнему Лёнеру Тьену в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Восьмая ракетка мира 23з-летний американский теннисист Бен Шелтон не смог выйти в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 9 марта, он уступил 20-летнему соотечественнику Лёнеру Тьену (27-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 3:6.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 23:10 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 3
7 7 		4 6
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Матч продлился 2 часа 9 минут. За это время Шелтон сделал восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Тьена 15 подач навылет, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт за встречу из восьми заработанных.

В четвёртом круге турнира Тьен встретится с победителем противостояния, где в эти минуты сошлись Алехандро Давидович-Фокина (19) из Испании и представитель Чехии Якуб Меншик (12).

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Александр Зверев в трёх сетах обыграл Брэндона Накашиму и вышел в 1/8 финала Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android