Бен Шелтон уступил 20-летнему Лёнеру Тьену в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира 23з-летний американский теннисист Бен Шелтон не смог выйти в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 9 марта, он уступил 20-летнему соотечественнику Лёнеру Тьену (27-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 3:6.

Матч продлился 2 часа 9 минут. За это время Шелтон сделал восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Тьена 15 подач навылет, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт за встречу из восьми заработанных.

В четвёртом круге турнира Тьен встретится с победителем противостояния, где в эти минуты сошлись Алехандро Давидович-Фокина (19) из Испании и представитель Чехии Якуб Меншик (12).