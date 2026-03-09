Александр Бублик разгромно проиграл на старте парного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Казахстанско-венгерская пара Александр Бублик и Фабиан Марожан не смогли выйти во второй круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, крупно уступив в стартовом матче французскому дуэту Садьо Думбия/Фабьен Ребул со счётом 2:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте всего 55 минут. За время матча Бублик/Марожан выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. Дуэт из Франции сделал в игре два эйса, допустили три двойных ошибки и смог реализовать четыре брейк-пойнта из пяти возможных.

Во втором круге французский дуэт встретится с победительницами матча между парами Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) и Райлли Опелка (США)/Янник Синнер (Италия).