Главная Теннис Новости

Бублик/Марожан — Думбия/Ребул, результат матча 9 марта 2026, счет 0:2, первый круг ATP-1000 в парах в Индиан-Уэллсе

Александр Бублик разгромно проиграл на старте парного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Казахстанско-венгерская пара Александр Бублик и Фабиан Марожан не смогли выйти во второй круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, крупно уступив в стартовом матче французскому дуэту Садьо Думбия/Фабьен Ребул со счётом 2:6, 2:6.

Индиан-Уэллс — парный разряд (м). 1-й круг
09 марта 2026, понедельник. 00:20 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
А. Бублик Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Садьо Думбия
Франция
Садьо Думбия
Фабьен Ребул
Франция
Фабьен Ребул
С. Думбия Ф. Ребул

Теннисисты провели на корте всего 55 минут. За время матча Бублик/Марожан выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. Дуэт из Франции сделал в игре два эйса, допустили три двойных ошибки и смог реализовать четыре брейк-пойнта из пяти возможных.

Во втором круге французский дуэт встретится с победительницами матча между парами Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) и Райлли Опелка (США)/Янник Синнер (Италия).

Сетка парного мужского турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь парного мужского турнира в Индиан-Уэллсе
Новости. Теннис
