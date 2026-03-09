Осака пробилась в четвёртый круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Соболенко

16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 9 марта, она обыграла колумбийку Камилу Осорио (61-й в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Осака выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку, а также реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Соперница сделала в игре один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В четвёртом круге турнира Осака встретится с лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко из Беларуси, которая на стадии третьего круга крупно обыграла румынку Жаклин Кристиан (6:4, 6:1).