Осака пробилась в четвёртый круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Соболенко
16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 9 марта, она обыграла колумбийку Камилу Осорио (61-й в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:1.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 00:05 МСК
Камила Осорио
К. Осорио
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|3
|6
Наоми Осака
Н. Осака
Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Осака выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку, а также реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Соперница сделала в игре один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.
В четвёртом круге турнира Осака встретится с лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко из Беларуси, которая на стадии третьего круга крупно обыграла румынку Жаклин Кристиан (6:4, 6:1).
