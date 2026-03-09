Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камила Осорио — Наоми Осака, результат матча 9 марта 2026, счет 1:2, третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Осака пробилась в четвёртый круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Соболенко
Комментарии

16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 9 марта, она обыграла колумбийку Камилу Осорио (61-й в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 00:05 МСК
Камила Осорио
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 1
6 		3 6
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Осака выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку, а также реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Соперница сделала в игре один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

В четвёртом круге турнира Осака встретится с лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко из Беларуси, которая на стадии третьего круга крупно обыграла румынку Жаклин Кристиан (6:4, 6:1).

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Александр Бублик разгромно проиграл на старте парного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android