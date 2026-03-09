Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Седьмая ракетка мира представительница Италии Жасмин Паолини в упорной борьбе вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте турнира она обыграла представительницу Австралии Айла Томлянович (85-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 6:1.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 23:50 МСК
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|1
|
|5
|6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Встреча теннисисток продлилась 2 часа 19 минут. За это время Паолини сделала шесть эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Томлянович четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем круге итальянка встретится с другой австралийкой, 112-й ракеткой мира Талией Гибсон. Матч состоится 10 марта.
