Айла Томлянович — Жасмин Паолини, результат матча 9 марта 2026, счёт 1:2, третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Седьмая ракетка мира представительница Италии Жасмин Паолини в упорной борьбе вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). На старте турнира она обыграла представительницу Австралии Айла Томлянович (85-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 23:50 МСК
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 1
7 		5 6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 19 минут. За это время Паолини сделала шесть эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Томлянович четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге итальянка встретится с другой австралийкой, 112-й ракеткой мира Талией Гибсон. Матч состоится 10 марта.

