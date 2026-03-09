Янник Синнер уверенно обыграл Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 9 марта, он обыграл канадца Дениса Шаповалова (39-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Матч продлился 1 час 11 минут. За это время Синнер сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Шаповалов две подачи навылет, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного за встречу.

В четвёртом круге турнира Синнер встретится с победителем матча Жоао Фонсека (Бразилия) — Томми Пол (США).