Денис Шаповалов — Янник Синнер, результат матча 7 марта 2026, счет 0:2, второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Янник Синнер уверенно обыграл Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 9 марта, он обыграл канадца Дениса Шаповалова (39-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 01:40 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Матч продлился 1 час 11 минут. За это время Синнер сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Шаповалов две подачи навылет, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного за встречу.

В четвёртом круге турнира Синнер встретится с победителем матча Жоао Фонсека (Бразилия) — Томми Пол (США).

