Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану — Аманда Анисимова, результат матча 6 марта 2026, счет 2:0, второй круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Радукану за 52 минуты была разгромлена Анисимовой в матче «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

24-я ракетка мира 23-летняя представительница Великобритании Эмма Радукану не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Сегодня, 9 марта, в матче третьего круга она разгромно проиграла шестому номеру рейтинга WTA 24-летней американской спортсменке Аманде Анисимовой со счётом 1:6, 1:6.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 02:05 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Теннисистки провели на корте 52 минуты. За время матча Радукану не выполнила ни одной подачи навылет не заработала ни одного брейк-пойнта, допустив при этом три двойные ошибки. Анисимова сделала в игре два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В четвёртом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Анисимова сразится с победительницей встречи между канадской теннисисткой Викторияей Мбоко и россиянкой Анной Калинской.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Янник Синнер уверенно обыграл Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android