Радукану за 52 минуты была разгромлена Анисимовой в матче «тысячника» в Индиан-Уэллсе

24-я ракетка мира 23-летняя представительница Великобритании Эмма Радукану не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Сегодня, 9 марта, в матче третьего круга она разгромно проиграла шестому номеру рейтинга WTA 24-летней американской спортсменке Аманде Анисимовой со счётом 1:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 52 минуты. За время матча Радукану не выполнила ни одной подачи навылет не заработала ни одного брейк-пойнта, допустив при этом три двойные ошибки. Анисимова сделала в игре два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В четвёртом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Анисимова сразится с победительницей встречи между канадской теннисисткой Викторияей Мбоко и россиянкой Анной Калинской.