Александра Панова не смогла выйти в 1/4 финала парного «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Русско-немецкая пара Александра Панова и Лаура Зигемунд не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Сегодня, 9 марта, в матче второго круга они уступили китайско-французскому дуэту Ханьюй Го/Кристина Младенович со счётом 4:6, 3:6.
Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 2-й круг
09 марта 2026, понедельник. 01:45 МСК
Ханьюй Го
Кристина Младенович
Х. Го К. Младенович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Александра Панова
Лаура Зигемунд
А. Панова Л. Зигемунд
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Панова/Зигемунд выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку, а также реализовали два брейк-пойнта из шести. Го/Младенович не сделали в игре ни одного эйса, допустили четыре двойные ошибки и смогли реализовать четыре брейк-пойнта из семи возможных.
В третьем раунде китайско-французский дуэт встретится с победителем противостояния, где сойдутся итальянская пара Сара Эррани/Жасмин Паолини и Сюй Ифань/Ян Чжаосюань из Китая.
Комментарии
- 9 марта 2026
-
03:36
-
03:27
-
03:10
-
03:03
-
03:00
-
02:34
-
01:56
-
01:40
-
01:31
- 8 марта 2026
-
23:43
-
23:30
-
23:05
-
22:55
-
22:40
-
22:26
-
22:01
-
22:00
-
21:52
-
21:38
-
19:05
-
19:00
-
18:17
-
18:00
-
17:44
-
16:34
-
16:31
-
13:40
-
13:04
-
12:44
-
12:38
-
12:25
-
12:20
-
12:00
-
11:21
-
10:55