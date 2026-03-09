Александра Панова не смогла выйти в 1/4 финала парного «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Русско-немецкая пара Александра Панова и Лаура Зигемунд не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Сегодня, 9 марта, в матче второго круга они уступили китайско-французскому дуэту Ханьюй Го/Кристина Младенович со счётом 4:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Панова/Зигемунд выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку, а также реализовали два брейк-пойнта из шести. Го/Младенович не сделали в игре ни одного эйса, допустили четыре двойные ошибки и смогли реализовать четыре брейк-пойнта из семи возможных.

В третьем раунде китайско-французский дуэт встретится с победителем противостояния, где сойдутся итальянская пара Сара Эррани/Жасмин Паолини и Сюй Ифань/Ян Чжаосюань из Китая.