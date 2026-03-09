Скидки
Синякова/Таундсенд — Александрова/Кенин, результат матча 9 марта 2026, счет 2:0, второй круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Александрова за 59 минут проиграла матч второго круга парного «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Русско-американская пара Екатерина Александрова и Софья Кенин не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Сегодня, 9 марта, в матче второго круга они уступили американско-чешскому дуэту Тэйлор Таунсенд (США) и Катержина Синякова (Чехия) со счётом 1:6, 2:6.

Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 2-й круг
09 марта 2026, понедельник. 02:35 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Софья Кенин
США
Софья Кенин
Е. Александрова С. Кенин

Теннисистки провели на корте 59 минут. За время матча Александрова/Кенин не выполнили ни одной подачи навылет, допустили три двойные ошибки, а также не реализовали ни одного брейк-пойнта. Синякова/Таунсенд сделали в игре один эйс, не допустили ни одной двойной ошибки и смогли реализовать четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

В третьем раунде Таунсенд и Синякова встретятся с победительницами матча между парами Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Филиппины) и Эллен Перес (Австралия)/Деми Схурс (Нидерланды).

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
