Александрова за 59 минут проиграла матч второго круга парного «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Русско-американская пара Екатерина Александрова и Софья Кенин не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Сегодня, 9 марта, в матче второго круга они уступили американско-чешскому дуэту Тэйлор Таунсенд (США) и Катержина Синякова (Чехия) со счётом 1:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 59 минут. За время матча Александрова/Кенин не выполнили ни одной подачи навылет, допустили три двойные ошибки, а также не реализовали ни одного брейк-пойнта. Синякова/Таунсенд сделали в игре один эйс, не допустили ни одной двойной ошибки и смогли реализовать четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

В третьем раунде Таунсенд и Синякова встретятся с победительницами матча между парами Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Филиппины) и Эллен Перес (Австралия)/Деми Схурс (Нидерланды).