Медведев/Тьен — Риндеркнеш/Вашеро, результат матча 9 марта 2026, счет 0:2, первый круг ATP-1000 в парах в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев в паре с Лёнером Тьеном проиграли на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Российско-американская пара Даниил Медведев и Лёнер Тьен не смогли выйти во второй круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, крупно уступив в стартовом матче дуэту Артур Риндеркнеш (Франция)/Валантен Вашеро (Монако) со счётом 5:7, 3:6.

Индиан-Уэллс — парный разряд (м). 1-й круг
09 марта 2026, понедельник. 03:50 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Д. Медведев Л. Тьен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
А. Риндеркнеш В. Вашеро

Теннисисты провели на корте 1 час и 12 минут. За время матча Медведев/Тьен выполнили три подачи навылет, допустили восемь двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных. Риндеркнеш и Вашеро сделали в игре два эйса, допустили одну двойную ошибку и смог реализовать три брейк-пойнта из семи возможных.

Во втором круге дуэт из представителей Франции и Монако встретится с победительницами матча между парами Новак Джокович (Сербия)/Стефанос Циципас (Греция) и Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия).

Сетка парного мужского турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь парного мужского турнира в Индиан-Уэллсе
