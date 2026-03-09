Даниил Медведев в паре с Лёнером Тьеном проиграли на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российско-американская пара Даниил Медведев и Лёнер Тьен не смогли выйти во второй круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, крупно уступив в стартовом матче дуэту Артур Риндеркнеш (Франция)/Валантен Вашеро (Монако) со счётом 5:7, 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 12 минут. За время матча Медведев/Тьен выполнили три подачи навылет, допустили восемь двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных. Риндеркнеш и Вашеро сделали в игре два эйса, допустили одну двойную ошибку и смог реализовать три брейк-пойнта из семи возможных.

Во втором круге дуэт из представителей Франции и Монако встретится с победительницами матча между парами Новак Джокович (Сербия)/Стефанос Циципас (Греция) и Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия).