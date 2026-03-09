Скидки
Кори Гауфф — Александра Эала, результат матча 9 марта 2026, счет 0:2, отказ Гауфф, третий круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Александра Эала на отказе Кори Гауфф пробилась в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Четвёртая ракетка мира 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф не смогла выйти в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Сегодня, 9 марта, она снялась с матча третьего круга соревнования. По ходу встречи она уступала 20-летней представительнице Филиппин Александре Эале (32-й номер рейтинга WTA) со счётом 2:6, 0:2, но продолжить встречу не смогла, сославшись на недомогание в области левого плеча. По ходу встречи она брала медицинский тайм-аут.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 04:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		0
6 		2
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Теннисистки провели на корте 57 минут. За время матча Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок, а также реализовала два брейк-пойнта из трёх. Эала не сделала в игре ни одного эйс, и не допустила двойных ошибок. При этом филиппинка реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

В четвёртом круге турнира Эала встретится с 21-летней чешской спортсменкой Линдой Носковой (14-я ракетка).

