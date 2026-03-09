Феликс Оже-Альяссим одолел Габриэля Диалло на Индиан-Уэллсе

38-я ракетка мира канадский теннисист Габриэль Диалло не смог выйти в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 8 марта, он уступил девятому номеру рейтинга ATP 25-летнему канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

Поединок теннисистов продлился 2 часа 27 минут. За это время Диалло сделал 11 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету канадца девять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Оже-Альяссим встретится с французом Артуром Филсом.