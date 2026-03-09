Скидки
Габриэль Диалло — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 8 марта 2026, счет 1:2, третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Феликс Оже-Альяссим одолел Габриэля Диалло на Индиан-Уэллсе
38-я ракетка мира канадский теннисист Габриэль Диалло не смог выйти в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 8 марта, он уступил девятому номеру рейтинга ATP 25-летнему канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 04:15 МСК
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 3
6 5 		6 6
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Поединок теннисистов продлился 2 часа 27 минут. За это время Диалло сделал 11 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету канадца девять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Оже-Альяссим встретится с французом Артуром Филсом.

Сетка Индиан-Уэллса
Календарь Индиан-Уэллса
