Феликс Оже-Альяссим одолел Габриэля Диалло на Индиан-Уэллсе
Поделиться
38-я ракетка мира канадский теннисист Габриэль Диалло не смог выйти в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 8 марта, он уступил девятому номеру рейтинга ATP 25-летнему канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 04:15 МСК
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Поединок теннисистов продлился 2 часа 27 минут. За это время Диалло сделал 11 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету канадца девять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Оже-Альяссим встретится с французом Артуром Филсом.
Комментарии
- 9 марта 2026
-
06:55
-
05:42
-
05:24
-
03:36
-
03:27
-
03:10
-
03:03
-
03:00
-
02:34
-
01:56
-
01:40
-
01:31
- 8 марта 2026
-
23:43
-
23:30
-
23:05
-
22:55
-
22:40
-
22:26
-
22:01
-
22:00
-
21:52
-
21:38
-
19:05
-
19:00
-
18:17
-
18:00
-
17:44
-
16:34
-
16:31
-
13:40
-
13:04
-
12:44
-
12:38
-
12:25
-
12:20