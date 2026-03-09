Анна Калинская проиграла Виктории Мбоко и покинула Индиан-Уэллс
В ночь с 8 на 9 марта на хардовых кортах турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) проходили матчи третьего круга, где 22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретилась с 10-м номером мирового рейтинга Викторией Мбоко из Канады. Россиянка уступила в двух сетах — 4:6, 1:6.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 06:10 МСК
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Анна Калинская
А. Калинская
Матч теннисисток продлился 1 час 4 минуты. За это время Калинская сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Мбоко три подачи навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В следующем круге Мбоко встретится с Амандой Анисимовой из США.
