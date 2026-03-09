Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Мбоко — Анна Калинская, результат матча 9 марта 2026, счёт 2:0, третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Анна Калинская проиграла Виктории Мбоко и покинула Индиан-Уэллс
Комментарии

В ночь с 8 на 9 марта на хардовых кортах турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) проходили матчи третьего круга, где 22-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретилась с 10-м номером мирового рейтинга Викторией Мбоко из Канады. Россиянка уступила в двух сетах — 4:6, 1:6.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 06:10 МСК
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Матч теннисисток продлился 1 час 4 минуты. За это время Калинская сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Мбоко три подачи навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем круге Мбоко встретится с Амандой Анисимовой из США.

Сетка Индиан-Уэллса
Календарь Индиан-Уэллса
Материалы по теме
Калинская в Индиан-Уэллсе проиграла новой напарнице Мирры. Анне даже вызывали врача
Калинская в Индиан-Уэллсе проиграла новой напарнице Мирры. Анне даже вызывали врача
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android