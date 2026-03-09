Жоао Фонсека в двух сетах обыграл Томми Пола и вышел в четвёртый круг Индиан-Уэллса
24-я ракетка мира американскй теннисист Томми Пол не смог выйти в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 9 марта, он уступил 19-летнему бразильцу Жоао Фонсеке (35-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 2:6, 3:6.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 05:40 МСК
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Томми Пол
Т. Пол
Поединок теннисистов продлился 1 час 22 минуты. За это время Фонсека сделал две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. На счету американца два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
В следующем круге Фонсека встретится со второй ракеткой мира Янником Синнером, представляющим Италию.
