Жоао Фонсека в двух сетах обыграл Томми Пола и вышел в четвёртый круг Индиан-Уэллса

24-я ракетка мира американскй теннисист Томми Пол не смог выйти в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 9 марта, он уступил 19-летнему бразильцу Жоао Фонсеке (35-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 2:6, 3:6.

Поединок теннисистов продлился 1 час 22 минуты. За это время Фонсека сделал две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. На счету американца два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В следующем круге Фонсека встретится со второй ракеткой мира Янником Синнером, представляющим Италию.