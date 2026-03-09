Скидки
Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 8 на 9 марта

В ночь с 8 на 9 марта в Индиан-Уэллсе прошли матчи третьего круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Третий круг. Результаты матчей 8-9 марта:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:4, 6:1.
Айла Томлянович (Австралия) — Жасмин Паолини (Италия, 7) — 5:7, 7:5, 1:6.
Камила Осорио (Колумбия) — Наоми Осака (Япония, 16) — 1:6, 6:3, 1:6.
Эмма Радукану (Великобритания, 25) — Аманда Анисимова (США, 6) — 1:6, 1:6.
Кори Гауфф (США, 4) — Александра Эала (Филиппины, 31) — 2:6, 0:2 (отказ).
Виктория Мбоко (Канада, 10) — Анна Калинская (Россия, 23) — 6:4, 6:1.

Калинская в Индиан-Уэллсе уступила новой напарнице Мирры. Анне даже вызывали врача
Калинская в Индиан-Уэллсе уступила новой напарнице Мирры. Анне даже вызывали врача
