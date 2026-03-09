«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: результаты матчей в ночь с 8 на 9 марта

В ночь с 8 на 9 марта в американском Индиан-Уэллсе прошли матчи третьего круга на турнире категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), третий круг. Результаты матчей с 8 на 9 марта:

Брэндон Накашима (США, 28) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:7 (2:7), 7:5, 4:6.

Лёнер Тьен (США, 25) — Бен Шелтон (США, 8) — 6:7 (3:7), 6:4, 3:6.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18) — Якуб Меншик (Чехия, 12) — 6:2, 4:6, 6:2.

Денис Шаповалов (Канада) — Янник Синнер (Италия, 2) — 3:6, 2:6.

Габриэль Диалло (Канада) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

Флавио Коболли (Италия, 15) — Фрэнсис Тиафо (США. 21) — 1:6, 2:6.

Жоао Фонсека (Бразилия) — Томми Пол (США, 23) — 6:2, 6:3.

Действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе является британский теннисист Джек Дрейпер. В прошлогоднем финале он обыграл датчанина Хольгера Руне.