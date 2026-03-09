Синнер сравнялся с Фоньини по наибольшему числу побед на «Мастерсах» среди итальянцев
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 96-ю победу в матчах на «Мастерсах» за карьеру, сравнявшись с Фабио Фоньини (96) по наибольшему числу побед среди итальянских игроков с момента введения формата в 1990 году. Об этом сообщает OptaAce.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 01:40 МСК
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Янник Синнер
Я. Синнер
В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Синнер обыграл канадца Дениса Шаповалова (39-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2. В четвёртом круге соревнований Янник встретится представителем Бразилии Жоао Фонсекой, который в третьем круге обыграл американца Томми Пола (6:2, 6:3).
