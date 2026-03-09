Зверев: 10 лет назад теннисный IQ был важнее, чем сейчас. Немного потерял в ценности

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какие два основных компонента определяют теннисный IQ.

«У меня есть несколько мнений по этому поводу. Думаю, что игроки, которые выигрывают больше всего, — это те, у кого лучшие удары. Те, кто выигрывает больше всего, особенно сейчас, когда теннис — это очень мощный спорт, полагаю, обладают лучшим форхендом, лучшим бэкхендом, подачей и лучшим приёмом. Считаю, что именно это есть у игроков, которые выиграли больше всего за последние два года.

Думаю, Карлос Алькарас и Янник Синнер выигрывают больше не потому, что играют в теннис с множеством тактик, а потому, что их удары просто лучше, чем у всех остальных. 10 лет назад тактика и теннисный IQ были важнее, чем сейчас. Они немного потеряли в ценности. Кто лучше бьёт по мячу, тот выигрывает больше матчей», — сказал Зверев на пресс-конференции.