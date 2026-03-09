Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев: 10 лет назад теннисный IQ был важнее, чем сейчас. Немного потерял в ценности

Зверев: 10 лет назад теннисный IQ был важнее, чем сейчас. Немного потерял в ценности
Комментарии

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какие два основных компонента определяют теннисный IQ.

«У меня есть несколько мнений по этому поводу. Думаю, что игроки, которые выигрывают больше всего, — это те, у кого лучшие удары. Те, кто выигрывает больше всего, особенно сейчас, когда теннис — это очень мощный спорт, полагаю, обладают лучшим форхендом, лучшим бэкхендом, подачей и лучшим приёмом. Считаю, что именно это есть у игроков, которые выиграли больше всего за последние два года.

Думаю, Карлос Алькарас и Янник Синнер выигрывают больше не потому, что играют в теннис с множеством тактик, а потому, что их удары просто лучше, чем у всех остальных. 10 лет назад тактика и теннисный IQ были важнее, чем сейчас. Они немного потеряли в ценности. Кто лучше бьёт по мячу, тот выигрывает больше матчей», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Александр Зверев в трёх сетах обыграл Брэндона Накашиму и вышел в 1/8 финала Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android