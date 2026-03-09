Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я очень доволен собой». Зверев — о выходе в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

«Я очень доволен собой». Зверев — о выходе в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над американцем Брэндоном Накашимой (30-й в рейтинге) в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 21:10 МСК
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		7 4
7 7 		5 6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Думаю, сегодня это был совершенно другой матч по сравнению с нашими предыдущими встречами. Никогда не видел, чтобы он так подавал, как сегодня, так что ему нужно отдать должное. Считаю, что он сильно улучшился, конечно, я очень доволен победой. По-прежнему думаю, что могу выступить здесь хорошо. Иногда мы любим неуважительно относиться к некоторым игрокам, но реальность в том, что Накашима — 28-й в мире, сегодня он провёл фантастический матч. Он подавал так, как я никогда раньше не видел. Очень точно выполнял подачу. Практически все его эйсы шли на линию. Ему нужно отдать должное», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Александр Зверев в трёх сетах обыграл Брэндона Накашиму и вышел в 1/8 финала Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android