Александр Зверев: я не из тех, кто жалуется на условия. Вне корта — да, но на корте — нет

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какие изменения хотел бы видеть в 25-секундном таймере между розыгрышами.

«Думаю, я не тот человек, к кому стоит обращаться с этим вопросом, потому что у меня никогда не было проблем со таймером подачи. Не иду за полотенцем, если только нет влажности, как в Акапулько, или действительно сложных условий. Я не из тех, кто жалуется на условия. Вне корта — да, но на корте — нет», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Александр Зверев вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв американца Брэндона Накашиму со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.