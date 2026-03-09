Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев: я не из тех, кто жалуется на условия. Вне корта — да, но на корте — нет

Александр Зверев: я не из тех, кто жалуется на условия. Вне корта — да, но на корте — нет
Комментарии

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какие изменения хотел бы видеть в 25-секундном таймере между розыгрышами.

«Думаю, я не тот человек, к кому стоит обращаться с этим вопросом, потому что у меня никогда не было проблем со таймером подачи. Не иду за полотенцем, если только нет влажности, как в Акапулько, или действительно сложных условий. Я не из тех, кто жалуется на условия. Вне корта — да, но на корте — нет», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Александр Зверев вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв американца Брэндона Накашиму со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Материалы по теме
Зверев: 10 лет назад теннисный IQ был важнее, чем сейчас. Немного потерял в ценности
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android