«У меня будет шанс отомстить». Соболенко — о предстоящей встрече с Осакой в Индиан-Уэллсе

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящей встрече с четырёхкратной победительницей мэйджоров японкой Наоми Осакой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Конечно, в начале это будет настоящий показ мод. Потом сумасшедший матч. Она великолепный игрок. Вернулась после беременности в потрясающей форме. Я смотрела её матчи, очень ею восхищаюсь. Мы играли только раз — на US Open — 2018, и она меня победила. У меня будет шанс отомстить, так что хотела бы с ней сыграть», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Единственный матч на уровне WTA теннисистки между собой провели на US Open — 2018 в четвёртом круге. Тогда Осака обыграла Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 6:4.

