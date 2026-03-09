«Отвечаешь на одни и те же вопросы». Синнер — о том, почему не любит говорить с прессой

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что ему больше всего не нравится в жизни профессионального теннисиста.

«То, что мне нравится меньше всего, — это пресс-конференции (улыбается), когда всегда отвечаешь на одни и те же вопросы. Не то чтобы мне это не нравилось. Это часть работы, знаете ли. Мне нравится выходить, играть и жить. Я думаю, у нас прекрасная жизнь. Мы видим столько фантастических мест… Очевидно, когда ты делаешь это снова и снова каждый год, всегда ездишь в одни и те же места, так что заранее знаешь, какие из них тебе нравятся чуть больше, а какие — чуть меньше.

Думаю, у нас очень красивая жизнь, очень приятная, и очень безопасная, поскольку мы окружены замечательными людьми. Нахожусь в очень удачном положении, потому что могу путешествовать с большим количеством людей. Здесь у меня пара друзей, и это очень помогает. Так что на самом деле нет ничего, что бы мне не нравилось. Думаю, скорее всё в целом, знаешь», — сказал Синнер на пресс-конференции.