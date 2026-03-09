«Это правило. Оно одинаково для всех». Синнер — о 25-секундном таймере между розыгрышами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о 25-секундном таймере между розыгрышами.

— Что думаете о таймере для подачи? Его, очевидно, изменили пару лет назад. Я знаю, что у Карлоса были с этим проблемы. Что вы думаете по этому поводу?

— После долгих розыгрышей или в зависимости от того, где вы заканчиваете розыгрыш, иногда просто нужно немного поторопиться. Но это правило. Оно одинаково для всех. Сейчас бывают ситуации, когда вы превышаете таймер на пару секунд, что иногда нормально, но да, вы стараетесь уложиться в 25 секунд. У меня есть свой ритм или распорядок перед подачей, но иногда я его не соблюдаю, потому что тогда бы превысил лимит. К сожалению, так уж получилось.

— Вы бы что-нибудь изменили?

— Это не мне решать (улыбается), — сказал Синнер на пресс-конфренеции.