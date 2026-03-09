Скидки
Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 8 на 9 марта

Комментарии

В ночь с 8 на 9 марта в Индиан-Уэллсе пройдут матчи третьего круга на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее ярких поединков игрового дня турнира.

Теннис. WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Второй круг. Расписание матчей 8-9 марта (время московское):

  • 21:00. Джессика Пегула (США) — Елена Остапенко (Латвия);
  • 23:00. Мирра Андреева (Россия) — Катержина Синякова (Чехия);
  • 0:00. Элисе Мертенс (Бельгия) — Белинда Бенчич (Швейцария);
  • 0:30. Мария Саккари (Греция) — Ига Швёнтек (Польша);
  • 1:30. Эшлин Крюгер (США) — Элина Свитолина (Украина);
  • 4:00. Мэдисон Киз (США) — Сонай Картал (Великобритания;
  • 6:00. Марта Костюк (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
