Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 9 на 10 марта

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 9 на 10 марта
Комментарии

В ночь с 9 на 10 марта в американском Индиан-Уэллсе пройдёт шестой игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его матчей.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), третий круг. Расписание матчей с 9 на 10 марта (время московское):

21:00. Новак Джокович (Сербия, 3) – Александр Ковачевич (США);
21:00. Кэмерон Норри (Великобритания, 27) – Алекс де Минор (Австралия, 6);
22:30. Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) – Джек Дрейпер (Великобритания, 14);
22:30. Александр Бублик (Казахстан, 10) – Ринки Хидзиката (Австралия, Q);
00:00. Валантен Вашеро (Монако, 24) – Каспер Рууд (Норвегия, 13);
00:00. Алекс Михельсен (США) – Тейлор Фриц (США, 7);
4:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Артур Риндеркнеш (Франция, 26);
5:30. Даниил Медведев (Россия, 11) – Себастьян Баэс (Аргентина).

Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Календарь «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Джокович сражается за 4-й круг Индиан-Уэллса! Ещё играют Медведев, Мирра и Рыбакина. LIVE!
Live
Джокович сражается за 4-й круг Индиан-Уэллса! Ещё играют Медведев, Мирра и Рыбакина. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android