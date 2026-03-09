«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, 2026 год: расписание матчей в ночь с 9 на 10 марта

В ночь с 9 на 10 марта в американском Индиан-Уэллсе пройдёт шестой игровой день турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его матчей.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), третий круг. Расписание матчей с 9 на 10 марта (время московское):

21:00. Новак Джокович (Сербия, 3) – Александр Ковачевич (США);

21:00. Кэмерон Норри (Великобритания, 27) – Алекс де Минор (Австралия, 6);

22:30. Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) – Джек Дрейпер (Великобритания, 14);

22:30. Александр Бублик (Казахстан, 10) – Ринки Хидзиката (Австралия, Q);

00:00. Валантен Вашеро (Монако, 24) – Каспер Рууд (Норвегия, 13);

00:00. Алекс Михельсен (США) – Тейлор Фриц (США, 7);

4:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Артур Риндеркнеш (Франция, 26);

5:30. Даниил Медведев (Россия, 11) – Себастьян Баэс (Аргентина).