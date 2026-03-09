«Будто в руке взорвался фейерверк». Гауфф прокомментировала снятие с матча в Индиан-Уэллсе

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала снятие с матча с Александрой Эалой в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
|1
|2
|3
|
|0
|
|2
«Это ощущалось так, будто внутри руки взорвался фейерверк, а потом вся рука словно загорелась.
Мы постараемся понять, что именно произошло, но по ощущениям мне сказали, что это, вероятно, связано с нервом. У меня никогда раньше не было ничего подобного – я никогда не испытывала такого ощущения.
По ходу матча становилось всё хуже – даже в розыгрышах, где я вообще не использовала левую руку.
Мне было очень неприятно сниматься. Никогда не хочется так заканчивать матч, тем более Алекс показывала отличный теннис. Я не хочу, чтобы это как-то умаляло то, как она играла. Честно говоря, я бы лучше доиграла и проиграла 0:6, но в тот момент боль усиливалась, и я не понимала, что происходит. Поэтому решила, что лучше остановиться», — приводит слова Гауфф Tennis.com.
- 9 марта 2026
-
19:48
-
19:13
-
19:02
-
18:33
-
18:00
-
16:20
-
15:54
-
14:18
-
13:08
-
11:42
-
11:30
-
11:13
-
10:33
-
10:16
-
09:30
-
07:49
-
07:32
-
06:55
-
05:42
-
05:24
-
03:36
-
03:27
-
03:10
-
03:03
-
03:00
-
02:34
-
01:56
-
01:40
-
01:31
- 8 марта 2026
-
23:43
-
23:30
-
23:05
-
22:55
-
22:40
-
22:26