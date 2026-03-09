«Будто в руке взорвался фейерверк». Гауфф прокомментировала снятие с матча в Индиан-Уэллсе

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала снятие с матча с Александрой Эалой в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Это ощущалось так, будто внутри руки взорвался фейерверк, а потом вся рука словно загорелась.

Мы постараемся понять, что именно произошло, но по ощущениям мне сказали, что это, вероятно, связано с нервом. У меня никогда раньше не было ничего подобного – я никогда не испытывала такого ощущения.

По ходу матча становилось всё хуже – даже в розыгрышах, где я вообще не использовала левую руку.

Мне было очень неприятно сниматься. Никогда не хочется так заканчивать матч, тем более Алекс показывала отличный теннис. Я не хочу, чтобы это как-то умаляло то, как она играла. Честно говоря, я бы лучше доиграла и проиграла 0:6, но в тот момент боль усиливалась, и я не понимала, что происходит. Поэтому решила, что лучше остановиться», — приводит слова Гауфф Tennis.com.