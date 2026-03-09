Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Будто в руке взорвался фейерверк». Гауфф прокомментировала снятие с матча в Индиан-Уэллсе

«Будто в руке взорвался фейерверк». Гауфф прокомментировала снятие с матча в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала снятие с матча с Александрой Эалой в третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 04:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		0
6 		2
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Это ощущалось так, будто внутри руки взорвался фейерверк, а потом вся рука словно загорелась.

Мы постараемся понять, что именно произошло, но по ощущениям мне сказали, что это, вероятно, связано с нервом. У меня никогда раньше не было ничего подобного – я никогда не испытывала такого ощущения.
По ходу матча становилось всё хуже – даже в розыгрышах, где я вообще не использовала левую руку.

Мне было очень неприятно сниматься. Никогда не хочется так заканчивать матч, тем более Алекс показывала отличный теннис. Я не хочу, чтобы это как-то умаляло то, как она играла. Честно говоря, я бы лучше доиграла и проиграла 0:6, но в тот момент боль усиливалась, и я не понимала, что происходит. Поэтому решила, что лучше остановиться», — приводит слова Гауфф Tennis.com.

Материалы по теме
Джокович сражается за 4-й круг Индиан-Уэллса! Ещё играют Медведев, Мирра и Рыбакина. LIVE!
Live
Джокович сражается за 4-й круг Индиан-Уэллса! Ещё играют Медведев, Мирра и Рыбакина. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android