Синнер объяснил, почему решил сыграть в паре именно с Опелкой в Индиан-Уэллсе

Синнер объяснил, почему решил сыграть в паре именно с Опелкой в Индиан-Уэллсе
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер объяснил, почему решил сыграть с американцем Райлли Опелкой в парном разряде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс — парный разряд (м). 1-й круг
09 марта 2026, понедельник. 22:30 МСК
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Не начался
1 2 3
         
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Р. Опелка Я. Синнер

– Как вообще образовалась эта команда?
– Я спросил его [Опелку], согласен ли он сыграть, и он ответил: «Да, конечно». Мне нравится играть с тем, с кем мне комфортно вне корта. Когда я играю пару, мне должно быть весело. В одиночке к нам приковано очень много внимания, мы очень напряжены, так что пара позволяет поработать над некоторыми вещами, расслабиться, но не потерять это ощущение матча, и это здорово. Но если проигрываешь в паре, это тоже нормально, потому что мы всё же больше одиночники, так что мы более расслаблены в этом плане, — сказал Синнер на YouTube-канале Tennis Channel.

