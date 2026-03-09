Бывшая российская теннисистка Дарья Сэвилл впервые стала мамой

Бывшая 20-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Сэвилл (Гаврилова) сообщила, что 6 марта впервые стала мамой.

«Поздоровайтесь с Луи Алексом Сэвиллом», — написала Сэвилл на своей странице в соцсети, добавив трогательные фото.

Фото: из личного архива Дарьи Сэвилл

Бывшая российская теннисистка Дарья Сэвилл замужем за австралийцем Люком Сэвиллом, который также является профессиональным теннисистом. Свадьба спортсменов прошла в Мельбурне в декабре 2021 года. Теннисисты объявили о помолвке ещё в декабре 2018 года, а встречаться начали в 2011-м.

Единственным выигранным турниром категории WTA в карьере Дарьи Сэвилл стала победа в Нью-Хэйвене в 2017 году.