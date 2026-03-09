Ига Швёнтек проводит 250-ю неделю в топ-10 рейтинга WTA

Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек проводит 250-ю неделю в топ-10 мирового рейтинга WTA. Спортсменка не вылетает из первой десятки с 1 ноября 2021 года.

Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга она обыграла представительницу США Кейлу Дей (187-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:6 (7:2). В следующем круге Швёнтек встретится с теннисисткой из Греции Марией Саккари.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.