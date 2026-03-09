Скидки
Андреева — Синякова: текстовая онлайн-трансляция матча турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Комментарии

В ночь с 8 на 9 марта на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт матч третьего круга, в котором восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Чехии Катержиной Синяковой, занимающей 44-ю строчку в мировом рейтинге. Начало матча запланировано на 23:00 мск.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирры Андреевой и Катержиной Синяковой. Теннисистки впервые сыграют друг с другом.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

Комментарии
Новости. Теннис
Новости. Теннис

