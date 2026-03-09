«Удар справа теперь ещё тяжелее». Соболенко — о том, что играет с обручальным кольцом

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вновь ответила на вопрос о том, что проводит матч, не снимая обручальное кольцо.

– Почему ты носишь кольцо на правой руке, а не на левой?

– Потому что в наших странах, в Бразилии и Беларуси, кольца носят на правой руке. И, мне кажется, хотя сейчас я уже не уверена, что ты переодеваешь кольцо на левую руку, когда выходишь замуж (традиция в Бразилии).

– Влияет ли как-то кольцо на то, как ты держишь ракетку?

– Вообще нет. Всё отлично. Мой удар справа теперь ещё тяжелее (смеётся), — сказала Соболенко на YouTube-канале Tennis Channel.