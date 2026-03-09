Арина Соболенко ответила на вопрос о дате её свадьбы с Франгулисом

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что подготовка к её свадьбе может затянуться на несколько лет.

– Известна ли уже дата свадьбы?

– Нет. Думаю, нам надо всё спланировать, и это займёт время. Я хочу сделать всё как можно лучше – хочу, чтобы всем было весело. Так что на это потребуется немного времени – может быть, полтора года, может быть, два (улыбается), — сказала Соболенко на YouTube-канале Tennis Channel.

В начале марта бразильский бизнесмен греческого происхождения Георгиос Франгулис сделал Соболенко предложение руки и сердца, которое она приняла. Пара состоит в отношениях с 2024 года.