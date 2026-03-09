Скидки
«Это большая часть моей игры». Тьен — о теннисном IQ

«Это большая часть моей игры». Тьен — о теннисном IQ
Комментарии

Американский теннисист Лёнер Тьен рассказал, что для него значит понятие «теннисный IQ». Об этом игрока спросила пресс-служба «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где он продолжает борьбу за титул.

«Это большая часть моей игры. Это тесно связано с решением проблем в игре, что-то очень важное в этом виде спорта. Два игрока всегда выходят на корт с планом, но далее вы адаптируетесь к тому, что показывает вам соперник. Теннисный IQ заключается в том, чтобы справиться со всеми трудностями. Это может относиться к выбору ударов, к реакции на игру соперника и что-то подобное», — сказал Тьен на пресс-конференции.

