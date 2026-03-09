«Это привилегия». Фонсека — о том, что его считают конкурентом Синнера и Алькараса

35-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как относится к распространённому мнению, что его считают игроком, который может бросить вызов Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.

– Я не даю оценок, нравится мне это или нет. Я просто стараюсь выполнять свою работу. Если люди считают, что я могу хорошо играть и соперничать с Алькарасом и Синнером, то постараюсь извлечь из этого пользу. Я буду воспринимать всё не как давление, а как привилегию: раз люди так говорят, значит, у меня хорошая игра и есть нужный уровень. Так что я продолжу работать и постараюсь добиться наилучших результатов. Вот такая у меня установка. Я расслабленный и очень спокойный парень, так что я стараюсь брать из всего этого что-то позитивное и использовать это в повседневной жизни.

– Верите ли вы, что сможете этого достичь?

– Мне кажется, что у меня есть определённый уровень. Так что, думаю, я смогу с ними посоперничать. Просто на это потребуется время. Мне нужно поработать над ментальной подготовкой, над физической формой, и над техникой тоже. Много где надо прибавить, но, думаю, я на верном пути, — приводит слова Фонсеки Punto de Break.