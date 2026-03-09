Алекс де Минор неожиданно проиграл Норри в борьбе за 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не смог пробиться в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет $ 9 415 725.

В матче третьего круга де Минор (6) со счётом 4:6, 4:6 проиграл 29-й ракетке мира из Великобритании Кэмерону Норри (29).

Встреча де Минора с Норри продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках Алекс пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Кэмерона два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Норри в Индиан-Уэллсе станет победитель матча Александр Бублик (Казахстан, 10) — Ринки Хидзиката (Австралия, Q).