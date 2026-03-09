Джокович с потерей сета обыграл 72-ю ракетку мира в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет $ 9 415 725.
В матче третьего круга Джокович (3) со счётом 6:4, 1:6, 6:4 обыграл 72-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича.
Встреча Джоковича с Ковачевичем продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Новак шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Александра 16 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Следующим соперником Джоковича в Индиан-Уэллсе станет победитель матча Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) – Джек Дрейпер (Великобритания, 14).
