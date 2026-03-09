Скидки
Новак Джокович — Александр Ковачевич, результат матча 9 марта 2026, счет 2:1, 3-й круг Индиан-Уэллса

Джокович с потерей сета обыграл 72-ю ракетку мира в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет $ 9 415 725.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 21:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 4
         
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

В матче третьего круга Джокович (3) со счётом 6:4, 1:6, 6:4 обыграл 72-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича.

Встреча Джоковича с Ковачевичем продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Новак шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Александра 16 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Джоковича в Индиан-Уэллсе станет победитель матча Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) – Джек Дрейпер (Великобритания, 14).

Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Календарь «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
