Джокович обошёл Надаля и установил рекорд по числу выходов в 1/8 финала на «Мастерсах»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович в 113-й раз в карьере вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» (ATP-1000). Это абсолютный рекорд среди игроков с момента введения данной категории в 1990 году, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 9 марта, Джокович вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга Джокович (3) со счётом 6:4, 1:6, 6:4 обыграл 72-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича.

Отметим, что Джокович по количеству выходов в 1/8 финала на «тысячниках» обошёл 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля (112), завершившего карьеру.