Джокович обошёл Надаля и установил рекорд по числу выходов в 1/8 финала на «Мастерсах»
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович в 113-й раз в карьере вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» (ATP-1000). Это абсолютный рекорд среди игроков с момента введения данной категории в 1990 году, сообщает Opta Ace.
Сегодня, 9 марта, Джокович вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга Джокович (3) со счётом 6:4, 1:6, 6:4 обыграл 72-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 21:10 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|4
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Отметим, что Джокович по количеству выходов в 1/8 финала на «тысячниках» обошёл 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля (112), завершившего карьеру.
