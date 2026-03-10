Даниил Медведев — Себастьян Баэс: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе

В ночь на 10 марта чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 53-м номером рейтинга ATP из Аргентины Себастьяном Баэсом за выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Данная встреча поставлена последним, пятым запуском на корте №2 и начнётся ориентировочно в 5:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Себастьян Баэс в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Медведев ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл у Баэса в третьем круге US Open — 2023 со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).