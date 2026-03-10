Даниил Медведев — Себастьян Баэс: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе
Поделиться
В ночь на 10 марта чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 53-м номером рейтинга ATP из Аргентины Себастьяном Баэсом за выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Данная встреча поставлена последним, пятым запуском на корте №2 и начнётся ориентировочно в 5:30 по московскому времени.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 05:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Себастьян Баэс
С. Баэс
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Себастьян Баэс в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Медведев ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл у Баэса в третьем круге US Open — 2023 со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 марта 2026
-
02:30
-
02:27
-
02:07
-
01:54
-
00:49
-
00:43
-
00:25
-
00:09
- 9 марта 2026
-
23:37
-
23:18
-
23:02
-
21:57
-
21:53
-
20:31
-
20:24
-
20:05
-
19:59
-
19:48
-
19:13
-
19:02
-
18:33
-
18:00
-
16:20
-
15:54
-
14:18
-
13:08
-
11:42
-
11:30
-
11:13
-
10:33
-
10:16
-
09:30
-
07:49
-
07:32
-
06:55