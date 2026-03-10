Джессика Пегула одержала волевую победу над Остапенко на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего раунда она в трёх сетах обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 21:15 МСК
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Встреча теннисисток продлилась 1 час 45 минут. За это время Пегула сделала 12 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Остапенко три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. Россиянка Мирра Андреева является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.
