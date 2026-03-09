Янник Синнер в паре с Райлли Опелкой проиграл на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 68-я ракетка мира из США Райлли Опелка не смогли пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 05:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Себастьян Баэс
С. Баэс
В стартовом матче Синнер/Опелка (WC) со счётом 4:6, 4:6 проиграли посеянной под первым номером паре Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина).
Встреча дуэтов продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Синнер/Опелка шесть раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали четыре заработанных брейк-пойнта. На счету пары Гранольерс/Себальос два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 марта 2026
-
00:25
-
00:09
- 9 марта 2026
-
23:37
-
23:18
-
23:02
-
21:57
-
21:53
-
20:31
-
20:24
-
20:05
-
19:59
-
19:48
-
19:13
-
19:02
-
18:33
-
18:00
-
16:20
-
15:54
-
14:18
-
13:08
-
11:42
-
11:30
-
11:13
-
10:33
-
10:16
-
09:30
-
07:49
-
07:32
-
06:55
-
05:42
-
05:24
-
03:36
-
03:27
-
03:10
-
03:03