Янник Синнер в паре с Райлли Опелкой проиграл на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 68-я ракетка мира из США Райлли Опелка не смогли пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде.

В стартовом матче Синнер/Опелка (WC) со счётом 4:6, 4:6 проиграли посеянной под первым номером паре Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина).

Встреча дуэтов продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Синнер/Опелка шесть раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали четыре заработанных брейк-пойнта. На счету пары Гранольерс/Себальос два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.