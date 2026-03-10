Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович прокомментировал тяжёлую победу над Ковачевичем в Индиан-Уэллсе

Джокович прокомментировал тяжёлую победу над Ковачевичем в Индиан-Уэллсе
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 21:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 4
         
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

В матче третьего круга Джокович (3) со счётом 6:4, 1:6, 6:4 обыграл 72-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича.

«Это был отличный перформанс от Алекса. Мы знаем друг друга, говорим на одном языке. Вся его семья из Сербии. Приятно видеть, что у него всё получается. Он проводил отличный турнир до сих пор. Я знал перед матчем, что, если он хорошо будет подавать и поймает правильные моменты, будет трудно его сломать. Так и получилось на самом деле.

Честно говоря, я не всегда получал удовольствие от того, как выигрывал в переломных моментах этого матча. Ты пытаешься справиться в условиях, когда противник играет просто безупречно… Но выигрывать, даже если это не красиво, — вот что важно. Я рад, что смог преодолеть этот вызов сегодня», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Календарь «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Мирра — в сете от 4-го круга Индиан-Уэллса! Джокович уже там, а Медведев ждёт. LIVE!
Live
Мирра — в сете от 4-го круга Индиан-Уэллса! Джокович уже там, а Медведев ждёт. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android