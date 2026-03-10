Джокович прокомментировал тяжёлую победу над Ковачевичем в Индиан-Уэллсе

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче третьего круга Джокович (3) со счётом 6:4, 1:6, 6:4 обыграл 72-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича.

«Это был отличный перформанс от Алекса. Мы знаем друг друга, говорим на одном языке. Вся его семья из Сербии. Приятно видеть, что у него всё получается. Он проводил отличный турнир до сих пор. Я знал перед матчем, что, если он хорошо будет подавать и поймает правильные моменты, будет трудно его сломать. Так и получилось на самом деле.

Честно говоря, я не всегда получал удовольствие от того, как выигрывал в переломных моментах этого матча. Ты пытаешься справиться в условиях, когда противник играет просто безупречно… Но выигрывать, даже если это не красиво, — вот что важно. Я рад, что смог преодолеть этот вызов сегодня», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.