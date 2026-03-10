Джек Дрейпер вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где сразится с Джоковичем

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет $ 9 415 725.

В матче третьего круга Дрейпер (14) со счётом 6:1, 7:5 обыграл 20-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло (19).

Встреча Дрейпера с Серундоло продлилась 1 час и 22 минуты. В её рамках Джек четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Франсиско один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Дрейпера в Индиан-Уэллсе станет 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович.