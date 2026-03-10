Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер — Франсиско Серундоло, результат матча 10 марта 2026, счет 2:0, 3-й круг Индиан-Уэллса

Джек Дрейпер вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где сразится с Джоковичем
Комментарии

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет $ 9 415 725.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:25 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

В матче третьего круга Дрейпер (14) со счётом 6:1, 7:5 обыграл 20-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло (19).

Встреча Дрейпера с Серундоло продлилась 1 час и 22 минуты. В её рамках Джек четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Франсиско один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Дрейпера в Индиан-Уэллсе станет 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович.

Сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Календарь «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Мирра — в сете от 4-го круга Индиан-Уэллса! Джокович уже там, а Медведев ждёт. LIVE!
Live
Мирра — в сете от 4-го круга Индиан-Уэллса! Джокович уже там, а Медведев ждёт. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android