Александр Бублик в трёх сетах проиграл 117-й ракетке мира в третьем круге Индиан-Уэллса

10-я ракетка мира 28-летний казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга он уступил представителю Австралии Ринки Хидзикате, который занимает 117-ю строчку в мировом рейтинге, в трёх сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6.

Поединок теннисистов продлился 2 часа 36 минут. За это время Бублик сделал 19 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету австралийца восемь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В следующей стадии соревнования Хидзиката встретится с британцем Кэмероном Норри, который во встрече третьего круга был сильнее другого австралийца Алекса де Минора.