Стала известна соперница Джессики Пегулы в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Стала известна соперница пятой ракетки мира американской теннисистки Джессики Пегулы в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Ей стала 12-й номер рейтинга швейцарская спортсменка Белинда Бенчич. В третьем круге турнира она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (21-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 25 минут. За это время Бенчич сделал один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Мертенс две подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Матч следующего круга между Бенчич и Пегулой состоится сегодня, в ночь с 10 на 11 марта.