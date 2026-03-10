Стала известна соперница Джессики Пегулы в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Стала известна соперница пятой ракетки мира американской теннисистки Джессики Пегулы в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Ей стала 12-й номер рейтинга швейцарская спортсменка Белинда Бенчич. В третьем круге турнира она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (21-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 00:15 МСК
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Встреча теннисисток продлилась 1 час 25 минут. За это время Бенчич сделал один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Мертенс две подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
Матч следующего круга между Бенчич и Пегулой состоится сегодня, в ночь с 10 на 11 марта.
Комментарии
