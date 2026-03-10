Мирра Андреева неожиданно проиграла Катаржине Синяковой на турнире в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга она уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой (44-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Матч теннисисток продлился 2 часа 54 минуты. За это время Андреева сделала шесть эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 26 заработанных. На счету чешской спортсменки ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

В следующем круге Синякова встретится с победительницей противостояния, где в эти минуты встречаются американская спортсменка Эшлин Крюгер и представительница Украины Элина Свитолина.