Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Катержина Синякова, результат матча 10 марта 2026, счёт 1:2, третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева неожиданно проиграла Катаржине Синяковой на турнире в Индиан-Уэллсе
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга она уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой (44-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
4 		7 7 6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Матч теннисисток продлился 2 часа 54 минуты. За это время Андреева сделала шесть эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 26 заработанных. На счету чешской спортсменки ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

В следующем круге Синякова встретится с победительницей противостояния, где в эти минуты встречаются американская спортсменка Эшлин Крюгер и представительница Украины Элина Свитолина.

