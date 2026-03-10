Михельсен неожиданно одолел Фрица в Индиан-Уэллсе и теперь может встретиться с Медведевым

Седьмая ракетка мира 28-летний американский теннисист Тейлор Фриц не смог выйти в четвёртый круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга он неожиданно уступил 21-летнему соотечественнику Алексу Михельсену, который занимает 44-ю строчку в мировом рейтинге, в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (6:8).

Поединок теннисистов продлился 1 час 40 минут. За это время Фриц сделал 12 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету Михельсена девять эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующей стадии соревнования Михельсен встретится с победителем встречи, где сойдутся россиянин Даниил Медведев и аргентинец Себастьян Баэс.