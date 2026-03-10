Скидки
Эшлин Крюгер — Элина Свитолина, результат матча 10 марта 2026, счёт 0:2, третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Элина Свитолина уверенно вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга она одолела представительницу США Эшлин Крюгер (44-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч теннисисток продлился 1 час 10 минуты. За это время Свитолина сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету американской спортсменки три подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем круге Свитолина встретится с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой, которая мгновением ранее одолела россиянку Мирру Андрееву.

