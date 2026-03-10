Ига Швёнтек обыграла Марию Саккари и пробилась в 1/8 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек уверенно вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга она обыграла представительницу Греции Марию Саккари (34-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 02:40 МСК
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч теннисисток продлился 1 час 26 минут. За это время Швёнтек сделала один эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Саккари три подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Швёнтек встретится с теннисисткой из Чехии Каролиной Муховой.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 марта 2026
-
04:21
-
04:13
-
03:20
-
03:14
-
02:30
-
02:27
-
02:07
-
01:54
-
00:49
-
00:43
-
00:25
-
00:09
- 9 марта 2026
-
23:37
-
23:18
-
23:02
-
21:57
-
21:53
-
20:31
-
20:24
-
20:05
-
19:59
-
19:48
-
19:13
-
19:02
-
18:33
-
18:00
-
16:20
-
15:54
-
14:18
-
13:08
-
11:42
-
11:30
-
11:13
-
10:33
-
10:16