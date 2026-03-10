Ига Швёнтек обыграла Марию Саккари и пробилась в 1/8 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек уверенно вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга она обыграла представительницу Греции Марию Саккари (34-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Матч теннисисток продлился 1 час 26 минут. За это время Швёнтек сделала один эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Саккари три подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Швёнтек встретится с теннисисткой из Чехии Каролиной Муховой.