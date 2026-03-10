Рууд обыграл Вашеро на турнире в Индиан-Уэллсе и может встретиться с Алькарасом
13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга соревнований он обыграл Валантена Вашеро из Монако (26-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Рууд пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Вашеро 12 эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
В четвёртом круге соревнований в Индиан-Уэллсе Рууд сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Артур Риндеркнеш (Франция).
