Рууд обыграл Вашеро на турнире в Индиан-Уэллсе и может встретиться с Алькарасом

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В матче третьего круга соревнований он обыграл Валантена Вашеро из Монако (26-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Рууд пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Вашеро 12 эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвёртом круге соревнований в Индиан-Уэллсе Рууд сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Артур Риндеркнеш (Франция).