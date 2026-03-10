Скидки
Главная Теннис Новости

Нис / Роже-Васслен — Хачанов / Рублёв, результат матча 10 марта 2026, счёт 1:2, 1-й круг парного Мастерса в Индиан-Уэллсе

Хачанов и Рублёв волевой победой пробились во 2-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в паре
Комментарии

В ночь с 9 на 10 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в мужском парном разряде между российским дуэтом Карен Хачанов / Андрей Рублёв и французской парой Юго Нис / Эдуард Роже-Васслен (шестой посев). Встреча закончилась волевой победой Хачанова и Рублёва на чемпионском тай-брейке — 4:6, 7:6 (8:6), 10:5.

Индиан-Уэллс — парный разряд (м). 1-й круг
10 марта 2026, вторник. 03:35 МСК
Юго Нис
Франция
Юго Нис
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
Ю. Нис Э. Роже-Васслен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 0 5
4 		7 8 1 10
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Хачанов и Рублёв семь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два из шести брейк-пойнтов. Их соперники выполнили четыре эйса при двух двойных ошибках и использовали три брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.

Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карен Хачанов и Андрей Рублёв встретятся с канадо-американской парой Феликс Оже-Альяссим / Себастьян Корда.

Календарь парного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка парного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
