Хачанов и Рублёв волевой победой пробились во 2-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в паре

В ночь с 9 на 10 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч первого круга в мужском парном разряде между российским дуэтом Карен Хачанов / Андрей Рублёв и французской парой Юго Нис / Эдуард Роже-Васслен (шестой посев). Встреча закончилась волевой победой Хачанова и Рублёва на чемпионском тай-брейке — 4:6, 7:6 (8:6), 10:5.
Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Хачанов и Рублёв семь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два из шести брейк-пойнтов. Их соперники выполнили четыре эйса при двух двойных ошибках и использовали три брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.
Во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карен Хачанов и Андрей Рублёв встретятся с канадо-американской парой Феликс Оже-Альяссим / Себастьян Корда.
